Temporali, piene dei fiumi e frane: allerta meteo anche per mercoledì 6 marzo

Nuova allerta meteo gialla per temporali, piene dei fiumi, vento per la giornata di mercoledì 6 marzo. E' stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. L'allerta gialla è valida per tutta la giornata di mercoledì 6 marzo, per temporali, vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d'acqua minori.

Per la giornata di mercoledì 6 marzo sono previste, fin dalla mattinata, piogge a carattere di rovescio o localmente di temporale, in particolare sugli Appennini centro-occidentali, dove la quota neve è prevista intorno ai 1000/1200 m. I fenomeni sono previsti in attenuazione nel corso del pomeriggio.

centro-orientali con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore.Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sugli Appennini

La criticità idraulica nel settore centro-occidentale è riferita alle condizioni di lento esaurimento della piena osservata nel tratto vallivo del fiume Secchia e, nella pianura centro-orientale, al transito della piena di Po, con livelli al di sopra delle soglie di attenzione. Nel settore occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Nelle zone collinari e montane centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.