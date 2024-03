Il maltempo non dà tregua, piene dei fiumi e frane: allerta meteo anche per martedì 5 marzo

Dopo gli eventi critici di questi giorni, con la montagna del Parmense in ginocchio per frane e smottamenti, il maltempo non dà tregua. Per la giornata di martedì 5 marzo è stata emessa un nuova allerta meteo. Per quanto riguarda il nostro territorio l'allerta è gialla per criticità idraulica per piene dei fiumi e frane.

Per la giornata di martedì 5 marzo sono previste piogge deboli e sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale di breve durata, che potranno interessare l'intero territorio regionale. La criticità idraulica nella pianura di tutta la regione è riferita al transito della piena di Po, con livelli al di sopra delle soglie di attenzione. Inoltre nel settore centro-occidentale la criticità idraulica è riferita anche al lento esaurimento della piena osservata nei tratti vallivi del fiume Secchia, con livelli al di sopra delle soglie di attenzione. Nelle zone montane e collinari centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.