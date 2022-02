Vento, scatta l'allerta arancione: raffiche fino a 88 chilometri all'ora

E' di nuovo allerta meteo per vento forte per l'Appennino parmense. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha infatti diramato l'avviso per l'allerta di livello arancione, che comprende anche la nostra provincia. Nella giornata di oggi, lunedì 7 febbraio si prevedono, tra le ore notturne e il primo mattino, venti di burrasca forte (74-88 km/h) sulle aree montane di crinale centro-orientali e di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle relative aree collinari. Dalla tarda mattinata si prevede una nuova intensificazione della ventilazione, con venti di burrasca forte sulle aree montane centro-occidentali e di burrasca moderata sui relativi settori collinari, in esaurimento dalle ore pomeridiano-serali.