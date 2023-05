Maltempo, è il giorno dell'allerta rossa: a Parma allagamenti ed interventi dei vigili del fuoco

Oggi, martedì 16 maggio, è il giorno dell'allerta rossa in regione. E' stata emessa dalla mezzanotte di ieri, per criticità idrica e idrogeologica, e per tutta la giornata di oggi. Il Parmense dovrebbe essere uno dei territorio in cui il maltempo dovrebbe colpire con meno intensità. Già nella notte tra il 15 ed il 16 maggio però ci sono stati alcuni allagamenti in città e in provincia. I vigili del fuoco sono usciti per alcuni interventi: la situazione per ora è sotto controllo.

Le previsioni: punte di 250 mm di pioggia in 72 ore

Secondo le previsioni di 3bMeteo le ultime analisi modellistiche stimano accumuli complessivi (nell'arco delle prossime 72 ore) notevoli con punte di oltre 250mm. Il ciclone in risalita dal Nord Africa e che ha portato nubifragi sulla Sicilia, risalità il Centro Italia nel corso di martedì, avvolgendo con la propria spirale nuvolosa anche questi settori dove si avranno piogge e rovesci diffusi. Le correnti si manterranno contestualmente da Nordest e questo favorirà un'esasperazione delle piogge a ridosso dei settori appenninici per via del cosiddetto effetto stau: ovvero risalita forzata delle masse d'aria sui pendii appenninici con conseguente raffreddamento, condensazione e precipitazioni. La fase clou delle piogge è attesa a partire da martedì mattina e fino a mercoledì mattina

I consigli: limitare gli spostamenti e lavorare in smart working

L’invito a tutta la popolazione è di muoversi poco; non andare negli scantinati ma restare ai piani superiori; non spostare le automobili dopo che la pioggia ha iniziato a cadere, farlo possibilmente entro la mezzanotte di oggi. Il consiglio è di ricorrere allo smartworking, dove possibile, in accordo con i datori di lavoro.

A fronte dell’allerta è stato attivato un presidio organizzativo molto ampio. Sono state individuate postazioni dove ospitare uomini e mezzi, per essere subito operativi in caso di necessità e vicini ai luoghi più sotto osservazione