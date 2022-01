Maltempo: allerta arancione per vento forte

I venti da forti a burrasca che stanno investendo sui quadranti settentrionali di Valle D’Aosta, Piemonte e Lombardia sono in estensione, dal tardo pomeriggio, all’Emilia-Romagna, specie settori appenninici.

E' stata quindi emessa allerta arancione per vento per le province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Ed allerta gialla per vento per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna..

Dalla serata di lunedì 31 gennaio è previsto infatti un sensibile aumento della ventilazione dai quadranti nord-occidentali, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 Km/h) sugli Appennini centro-occidentali.