Maltempo, allerta gialla per vento: raffiche fino a 74 km/orari

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per vento fino alla mezzanotte di sabato 26 febbraio, valida anche per il territorio parmense. Per la giornata di sabato 26 febbraio sono previsti infatti venti di burrasca moderata, con raffiche tra i 62 e i 74 Km/h, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore più probabili lungo la fascia appenninica centro-orientale e settore costiero.