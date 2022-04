Allerta per vento forte: raffiche fino a 88 km all'ora

La Protezione Civile dell'Emila-Romagna ha diramato un'allerta meteo per vento forte. Nella giornata di venerdì 8 aprile è prevista una ulteriore intensificazione della ventilazione sud-occidentale. Avremo venti di burrasca forte (75-88Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sull'intero settore appenninico. Nella mattinata sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) sempre sud-occidentali anche sulla pianura romagnola. Dal tardo pomeriggio-sera rinforzi di burrasca forte sono previsti anche sulla pianura occidentale. Si consiglia ai comuni interessati dai fenomeni di prestare attenzione in relazione alla presenza di strutture o siti particolarmente sensibili per la circostanza, quali ad esempio, tensostrutture, cantieri e parchi.