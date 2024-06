Alluvione a Mulazzano: al lavoro per liberare le case dal fango

Strade interrotte, cantine e primi piani allagati, un grosso lago che si è formato alla fine di via Verdi. Il giorno dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio la popolazione di Mulazzano, frazione del comune di Lesignano dè Bagni, i cittadini si rimboccano le maniche per svuotare i locali invasi dal fango e tentare di tornare alla normalità. Accanto a loro i tanti volontari della Protezione Civile che da tre giorni sono sul posto per fornire supporto ai cittadini, oltre agli operatori dei vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale, che regolano il traffico. Dopo la bomba d'acqua del 24 giugno, la mattina del 25 ci sono stati i momenti più critici. I tre torrenti che confluiscono nel torrente Parma sono esondati: in particolare in un punto un cui si incrociano. L'acqua ha invaso le strade, diventate veri e propri fiumi mentre le case si sono allagate e si sono riempite di fango (IL VIDEO)

Il giorno dopo l'alluvione, nella mattinata di mercoledì 26 giugno è tornato sul posto anche il neosindaco di Lesignano dè Bagni Andrea Borchini, che sta seguendo da vicino tutte le fasi di intervento (L'INTERVISTA). Mentre alcune ruspe spalano il fango e tentano di liberare le auto rimaste intrappolate i cittadini più colpitI dall'alluvione lavorano per svuotare le cantine, con l'aiuto dei vicini e dei volontari della Protezione Civile. E' un lavoro lungo che richiede molta pazienza. Intanto si fa la prima conta dei danni: si parla di qualche milione di euro. II sindaco chiede l'intervento delle autorità regionali e statali: "Speriamo in un intervento significativo delle autorità sovracomunali, vista la gravità della situazione. I cittadini che hanno subito i danni non si fermano: continuano a spalare il fango senza tregua. "