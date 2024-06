Alluvione a Mulazzano: case invase dal fango e famiglie salvate dai vigili del fuoco

La zona più colpita dalle fortissime precipitazioni che hanno interessato Parma tra il 24 e il 25 giugno è quella di Mulazzano, frazione del comune di Lesignano dè Bagni. Qui, nel corso nella mattinata del 25 giugno, la situazione è diventata critica. Diverse abitazioni sono state invase dall'acqua e dal fango: anche le auto parcheggiate sono finite sott'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo le famiglie rimaste isolate all'interno delle abitazioni allagate. Situazione critica anche in località Taverna Ponte a Mulazzano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.