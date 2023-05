Alluvione tra Bologna e Ravenna: una squadra dei vigili del fuoco di Parma sul posto con un gommone

Quattro operatori dei vigili del fuoco di Parma sono partiti nella serata del 2 maggio dalla caserma di via Chiavari per raggiungere le zone della provincia di Ravenna colpite dalle esondazioni nel pomeriggio. La squadra si è recata sul posto con alcuni mezzi, tra cui un gommone, per partecipare alle operazioni di soccorso alla popolazione.

Il torrente Sillaro ha rotto gli argini a causa delle abbondanti piogge che persistono su tutto il ravennate. Nel pomeriggio di ieri si è verificata la rottura degli argini del Sillaro in prossimità di via Merlo in località Villa Serraglio, tra Massa Lombarda e Conselice, dove si sta allagando la zona di campagna adiacente. Molto difficile la situazione in prossimità della rottura dell'argine. Ai residenti nelle vie Cardinala e Montalbotto (territorio di Conselice e comuni limitrofi) è stato dato l'ordine di evacuare le proprie abitazioni.

Nella zona compresa tra Conselice e Massa Lombarda sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco di Ravenna, impegnate a portare soccorso alla popolazione con l'utilizzo di gommoni, con personale specializzato nel soccorso acquatico e con l'intervento dell'elicottero "Drago" del reparto volo di Bologna