Alta velocità, sottoscritto il protocollo di intesa: ecco come Parma si prepara al treno veloce

E’ stato sottoscritto, questa mattina, in municipio, il Protocollo d'intesa tra Comune di Parma e Unione Parmense degli Industriali, per la collaborazione volta all’inserimento efficace della Città di Parma nel reticolo dei servizi ad Alta Velocità.

Un altro passo avanti che fa seguito al protocollo sottoscritto a Roma, lo scorso 30 luglio, tra Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna e RFI – Rete Ferroviaria Italiana “Finalizzato alla determinazione e condivisione della migliore soluzione per l’inserimento efficace della città di Parma nel reticolo dei servizi ad Alta Velocità, mediante la realizzazione di una stazione dedicata o altre soluzioni infrastrutturali o di servizio”.

L’Unione Parmense degli Industriali rappresenta uno stakeholder strategico del territorio per consentire al Comune di Parma di raggiungere gli obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto a Roma, per le sue conoscenze e competenze e per i programmi che sviluppa e promuove sul territorio.

Da qui la volontà di definire un accordo, della durata di un anno, che prevede la collaborazione tra Comune e UPI in particolare in merito allo svolgimento dei lavori del Tavolo tecnico istituito nell’ambito del protocollo con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Emilia – Romagna e RFI.

Tutto questo per consentire l’acquisizione e lo sviluppo di elementi, contributi, studi, design ideas riferibili ad aree tematiche intercettate dal protocollo sottoscritto a Roma e funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi, in tema di infrastrutture di mobilità, marketing territoriale, valutazioni di bacino d’utenza, sostenibilità ambientale, economia, sviluppo prospettico e posizionamento del contesto produttivo del territorio.

La collaborazione si svilupperà utilizzando strumenti diversi in relazione a quanto emergerà dal Tavolo Tecnico del protocollo Alta Velocità, attraverso la costituzione di tavoli tematici, aperti anche alla partecipazione di altri soggetti istituzionali e non; ma anche attraverso documenti di studio e analisi che UPI è in grado di mettere a disposizione e documenti di visione strategica per punti condivisi.

Soddisfazione è stata espressa dai soggetti sottoscrittori.

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, ha dichiarato: “Oggi abbiamo siglato un nuovo passo avanti verso un progetto che riteniamo strategico per la città, il territorio e anche per la regione. Abbiamo sempre detto che i risultati si ottengono solo se Parma fa squadra: la linea d’intenti odierna conferma che Parma farà squadra e proseguirà il dialogo con le istituzioni regionali e nazionali, al fine di avere risposte concrete sulla progettualità dell’Alta Velocità, dal mio punto di vista uno degli obiettivi infrastrutturali più importanti degli ultimi vent’anni”.

L’Assessore Michele Alinovi ha rimarcato: “Con la firma di questo protocollo di intesa, le realtà produttive sono a fianco delle istituzioni, in primis del Comune di Parma, nel raggiungimento di un obiettivo centrale per lo sviluppo e la competitività del nostro territorio. Ora il Tavolo Tecnico deve accelerare per produrre proposte e scenari che possano dare risposta alle esigenze di accessibilità sostenibile che il nostro territorio, in maniera compatta, rivendica”.

La Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali, Annalisa Sassi, ha sottolineato: “In un contesto globale che corre sempre più veloce è assolutamente necessario, per un territorio con le qualità e le eccellenze di Parma, restare agganciato ai flussi economici, culturali, informativi, finanziari che lo attraversano e lo connettono saldamente con l’Europa e il Mondo. Per questo l’Unione Parmense degli Industriali aderisce con convinzione a questo protocollo d’intesa e ringrazia il Comune di Parma per averne riconosciuto il ruolo di promotore dello sviluppo.”

Il Tavolo Tecnico, costituito in base al protocollo di Roma, ha come obiettivo la determinazione della migliore soluzione per l’inserimento di Parma e del suo territorio nel reticolo dei servizi AV/AC, valutando sia la realizzazione di una stazione dedicata sulla linea ad Alta Velocità e Alta Capacità Milano – Bologna, anche considerando diverse opzioni localizzative, sia soluzioni infrastrutturali e di organizzazione del servizio di tipo diverso, che verranno elaborate nell’ambito del Tavolo Tecnico stesso.

Al Tavolo Tecnico partecipano il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, che ne coordina i lavori, la Città di Parma, la Regione Emilia Romagna e Rete Ferroviaria Italiana, mediante la nomina di un proprio referente, che avrà facoltà di allargare la partecipazione ad altri soggetti della propria amministrazione. Per eventuali approfondimenti su temi specifici, potranno essere invitati al tavolo anche altri soggetti esterni, di volta in volta interessati al tema trattato. Ha tempo un anno per trarre le proprie conclusioni