Sempre più americani e inglesi cercano casa a Parma. La nostra città infatti registra un 8,3% delle ricerche, mostrando una crescita del 23,1% rispetto al primo semestre 2023. Monchio delle Corti è uno dei comuni più ricercati in Emilia-Romagna.

I dati sono stati diffusi da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri interessati a comprare un casa in Italia, mette in luce le località più richieste, le province più gettonate e le caratteristiche preferite degli immobili in questa regione.

Ferrara si distingue nettamente come la destinazione più ricercata, attirando il 36,3% delle richieste. Questa provincia affascina per la sua offerta di immobili storici e la qualità della vita. Bologna, con il 20% delle richieste, segue da vicino, grazie alla sua combinazione di opportunità lavorative, culturali e universitarie.

Le richieste per immobili in Emilia Romagna provengono principalmente dagli Stati Uniti, che rappresentano il 24,1% del totale e mostrano un incremento del 14,8%. Gli acquirenti americani sono attratti dal patrimonio culturale e dalla qualità della vita della regione. Il Regno Unito segue con il 14,3% delle richieste, registrando un aumento del +19,6%.

Fascia di prezzo

Il 38,6% delle richieste riguarda proprietà sotto i 100.000 euro. La fascia di prezzo tra 100.000 e 250.000 euro raccoglie il 26,2% delle ricerche, mentre il 18,9% degli acquirenti si orienta verso proprietà tra 250.000 e 500.000 euro. Gli immobili tra 500.000 e 1.000.000 euro rappresentano l'8,6% delle richieste, mentre quelli oltre il milione di euro costituiscono il 7,8%.