Amianto,stazionari i casi di mesotelioma in Emilia-Romagna

Sono stazionari i casi di mesotelioma in Emilia-Romagna. I dati del 2022 e 2023 sono in linea con la media degli anni precedenti. Ciò significa che l'atteso trend in calo della malattia legata all'esposizione all'amianto non si è ancora verificato. Lo sostiene l'Afeva Emilia-Romagna, l'associazione regionale dei familiari delle vittime, sulla base dell'ultimo rapporto del registro mesoteliomi sui casi a livello regionale, aggiornato al 31 dicembre 2023. In tutto risultano archiviati in Emilia-Romagna 4.284 casi, tra cui 199 sospetti, risultati alle successive indagini non mesoteliomi, e 4.085 mesoteliomi maligni. Tra questi, 107 risultano precedenti al 1996, data di inizio della rilevazione dell'incidenza su base regionale, e 465 diagnosticati in persone non residenti in Emilia-Romagna. Il tasso di incidenza dei casi di mesotelioma, sottolinea ancora l'Afeva, considerando l'ultimo quinquennio 2017-2021 rimane a livelli alti: 3,8 per 100.000 negli uomini e 1,1 per le donne: a Parma (uomini 4,2 e donne 1,5).

A conti fatti, dunque, ad oggi sono 3.513 i casi effettivi di mesotelioma diagnosticati a emiliano-romagnoli. Nel 2022 si sono registrati 156 nuovi casi, mentre nel 2023 al momento sono 133, ma "occorre aspettare i prossimi rapporti per avere un consolidamento del dato". Dal 1998 a oggi le medie quinquennali sono cresciute velocemente, per poi stabilizzarsi nell'ultimo periodo. Si parla di una media di 90 casi all'anno tra il 1998 e il 2002, poi salita a 113 nel periodo 2003-2007, a 138 nel quinquennio 2008-2012, a 150 tra il 2013 e il 2017, fino alla media di 152 casi all'anno nel periodo 2018-2022. Secondo l'Afeva Emilia-Romagna, "bisognerà aspettare qualche anno per capire se l'andamento dei casi, che dal 2011 è oscillante con valori attorno ai 150 casi anno, potrà diventare un trend in diminuzione. Al momento ci pare che la situazione sia ancora critica, assestata su valori molto alti. La decrescita dei casi che stiamo aspettando si fa attendere e potrebbe essere molto lenta.