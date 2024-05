La mappa del voto nel Parmense, 58 candidati sindaco e 63 liste: tutti i nomi

Cinquantotto candidato sindaco e sessantatré liste. Per le elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno si vota in 27 comuni del Parmense. A poco meno di un mese dalla tornata elettorale, sabato 11 maggio, si sono chiuse le liste. Si delinea così la mappa definitiva del voto nella nostra provincia.

Un solo comune, Fidenza, ha oltre 15 mila abitanti, tutti gli altri 26 comuni sono sotto la soglia. Verranno eletti 27 nuovi primi cittadini e 326 consiglieri comunali. In tre casi - Albareto, Terenzo e Valmozzola - c'è un unico candidato per la poltrona di sindaco. Per loro il dato più importante da guardare sarà quindi quello dell'affluenza alle urne.

La sfida più importante sarà a Fidenza: Malvisi, Cabassa e Pollastri si contenderanno la carica di primo cittadino ma se nessuno di loro avrà la maggioranza assoluta si terrà il ballottaggio dopo due settimane.

I seggi saranno aperti sabato 8 (dalle ore 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle 23), in concomitanza con le elezioni europee, come deciso dal governo con il Ddl Elezioni. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e il 24 giugno 2024

Albareto - Corsa solitaria per Carlo Berni

Bedonia - Fausto Moglia sfida il sindaco uscente Gianpaolo Serpagli

Berceto - Berceto: sfida a tre per il successore di Luigi Lucchi

Bore - Giacomo Resmini sfida il sindaco uscente Giusti

Calestano - Due sfidanti per il sindaco uscente Francesco Peschiera

Collecchio - Sfida al femminile tra Maristella Galli e Patrizia Caselli

Colorno - Alberto Padovani sfida il sindaco uscente

Compiano - Due sfidanti per il sindaco uscente Mariani

Corniglio - Paolo Quagliaroli sfida il sindaco uscente

Fidenza - Sfida a tre tra Malvisi, Pollastri e Cabassa

Fornovo - Tre candidati per la carica di sindaco

Langhirano - Federica Di Martino sfida Giordano Bricoli

Lesignano dè Bagni - Sabrina Alberini si ricandida, Andrea Borchini la sfida

Monchio delle Corti - Sfida tra due candidati, Riani si ricandida

Montechiarugolo - Sfida tra Conti e Friggeri

