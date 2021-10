Anas, chiusura temporane di alcuni svincoli

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del piano viabile di alcuni svincoli, si rende necessario proseguire con la chiusura, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00, di alcune rampe in maniera scaglionata.

Nel dettaglio martedì 2 e mercoledì 3 novembre, sarà istituita la chiusura della rampa in uscita, per chi viaggia in direzione Fidenza, di collegamento con la SP 11(km 15,300; giovedì 4 e venerdì 5 novembre sarà istituita invece la chiusura della rampa di ingresso alla SS 9 var (km 15,800), per chi viaggia in direzione Fidenza. Per chi invece viaggia in direzione Reggio Emilia sarà disposta la chiusura della rampa in ingresso alla SS 9 var (km 15,300) da lunedì 8 a mercoledì 10 novembre e la chiusura della rampa in uscita di collegamento alla SP 11 (km 15,800) da mercoledì 10 a venerdì 12 novembre.

Infine, per consentire alla società Terna Rete Italia di eseguire in sicurezza i lavori a carico dei conduttori della rete Parma – Fornovo, si rende necessario proseguire con la chiusura notturna, nella fascia oraria dalle 21:00 alle 6:00 del mattino successivo, dello svincolo n. 8 “Crocetta”.

Nel dettaglio nelle notti tra martedì 2 e mercoledì 3 novembre e tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre sarà istituita la chiusura della rampa in ingresso per chi viaggia in direzione Reggio Emilia (km 7,700) e delle rampe in uscita sia per chi è diretto a Reggio Emilia (km 8,300) che a Piacenza (km 7,200).

