Anas, da lunedì partono i lavori di nuova pavimentazione sulla tangenziale sud

Anas (Gruppo FS Italiane) ha presentato il programma di attuazione dei lavori di pavimentazione della Tangenziale Sud di Parma che saranno avviati a partire da lunedì 3 aprile ed avranno una durata di circa tre settimane.

Le attività partiranno con i lavori di asfaltatura della corsia di marcia e della carreggiata in direzione Piacenza tra il km 13,777 (rotatoria di innesto con la SS 9 via Emilia) e il km 6,808 (uscita Campus).

Al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, gli interventi saranno eseguiti in tratti della lunghezza massima di 1,5 km della corsia di marcia con transito sempre consentito sulla corsia di sorpasso. Il restringimento di carreggiata sarà attivo dalle ore 9 alle ore 17 dal lunedì al venerdì, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico. Infine è prevista la sospensione delle attività in occasioni delle festività pasquali e qualora la durata dei lavori dovesse protrarsi il fermo cantieri sarà attuato anche dal 22 aprile al 1 maggio.