Anas, viabilità modificata lungo la Ss 665 Massese a Langhirano

Anas (Gruppo FS italiane), col Comune diLanghirano, ha provveduto a modificare la viabilità lungo la strada statale 665 “Massese” nei pressi dell’intersezione posta al km 17,000 circa. Nel dettaglio – a partire da oggi, giovedì 10 febbraio – entra in vigore il divieto di svolta a sinistra su strada Badia per coloro che dalla SS 665 viaggiano in direzione Parma. Permane la possibilità di svoltare a destra o proseguire dritti. La modifica alla circolazione è segnalata in loco mediante la cartellonistica prevista dal Codice della Strada.