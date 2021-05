Anche all'Università di Parma un lenzuolo bianco per ricordare le vittime della mafia

L’Ateneo ha aderito all’invito della Fondazione Falcone e della CRUI. Il lenzuolo esposto sopra il portone dalla Sede Centrale in via Università

Nel XXIX anniversario della Strage di Capaci anche l’Università di Parma ha aderito all’invito della Fondazione Falcone e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI a esporre un lenzuolo bianco per ricordare tutte le vittime della mafia. Il lenzuolo è stato esposto sopra il portone della Sede centrale dell’Ateneo, in via Università 12.

Anche quest’anno l’emergenza sanitaria ha costretto a organizzare le commemorazioni delle stragi mafiose del 1992 in una forma diversa dal solito: ecco dunque per il secondo anno il gesto simbolico del lenzuolo bianco.

L’Università di Parma è da sempre impegnata a promuovere la cultura della legalità, in particolare verso i giovani, attraverso diverse iniziative caratterizzate dal coinvolgimento attivo degli studenti. All’Università di Parma è attivo un Osservatorio Permanente Legalità, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, nato con l’obiettivo di diffondere buone prassi amministrative in tema di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio, e impegnato nella realizzazione di seminari e incontri formativi, lezioni tematiche, attività di ricerca e di terza missione con una spiccata vocazione innovativa, interdisciplinare ed europea.

L’Osservatorio ha partecipato all'esposizione del lenzuolo bianco con un breve intervento della sua responsabile scientifica, la docente Monica Cocconi, e di una giovane laureata attiva nelle scuole nella promozione della cultura della legalità, Alessia Pellicciari.