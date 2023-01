Ancora limitazioni sulla Parma-Brescello-Viadana

Trenitalia Tper e TEP hanno comunicato che, con decorrenza immediata, i rispettivi biglietti singoli della relazione Parma-Brescello/Viadana saranno utilizzabili solo sui mezzi del gestore che rilascia il biglietto, vanificando i contenuti dell'accordo raggiunto nel settembre 2021 per la proroga della convenzione tra le imprese di trasporto pubblico, che ora sopravvive per i soli abbonamenti. La classica dimostrazione che i provvedimenti con ricadute negative sugli utenti si decidono in poche ore mentre per il rinnovo della convenzione non sono bastati 15 mesi.

La limitazione che interviene sulla Parma-Brescello/Viadana rappresenta un'altra occasione mancata per il rilancio dei rapporti con gli utenti dell'intera tratta, deteriorato in questi anni da continue interruzioni e limitazioni del servizio, guasti ai treni e agli impianti, lavori di ammodernamento che comportano ulteriori disagi e disservizi.

Federconsumatori sollecita le imprese interessate al rinnovo della convenzione ad adoperarsi per un rapido superamento dei disagi prodotti e chiede alla Regione Emilia-Romagna di farsi urgentemente promotrice e garante per il raggiungimento dell'obiettivo che deve essere allineato quanto prima con gli indirizzi regionali per la sostenibilità e l'integrazione del TPL previsti dal Patto per la Mobilità sottoscritto anche dalle imprese.