"Ancora soldi alle scuole private: un altro milione di euro"

"Oramai la scusa dell'emergenza Coronavirus è diventata per il Ministero dell'Istruzione il pretesto per regalare continuamente soldi ai proprietari delle scuole private - si legge in una nota della Gilda Insegnanti. Dopo gli stanziamenti di cui si è avuta notizia nei giorni scorsi, quasi contemporaneamente arriva la notizia un'altra di pioggia di soldi, questa volta indirizzata alle ditte che gestiscono scuole primarie e secondarie: oltre 200mila euro a quelle piacentine ed 879mila euro a quelle di Parma e provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solo qualche giorno fa avevamo appreso che nel nostro territorio 284mila euro sono destinati alle ditte che fanno affari nel settore delle scuole dell’infanzia a Piacenza e provincia e ben 629mila euro a quelle di Parma e provincia. Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, a tal fine dichiara: “Non abbiamo nulla contro i privati che vogliono svolgere il loro business ma lo facciano senza usare i soldi della collettività ed applichino i contratti collettivi della scuola statale”.