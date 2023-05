Gli 'angeli del fango' da Parma verso le zone della Romagna colpite dall'alluvione

Alcuni sono già partiti, altri stanno chiedendo informazioni su come possono agire per dare una mano nei territori della Romagna colpiti dal drammatico alluvione che ha provocato la morte di almeno 14 persone, oltre alla devastazione di intere aree, tra Cesena, Forlì, Ravenna, Faenza, Rimini e Bologna. In totale Sono tanti i giovani parmigiani che da subito si sono messi a disposizione per portare beni di prima necessità e dare una mano per spalare il fango.

I canali Telegram e i gruppi Facebook

Alcuni sono già arrivati sul posto e stanno lavorando a fianco della popolazione locale, altri attendono di sapere come possono essere utili e si stanno organizzando in queste ore. Anche Parma partecipa alla straordinaria mobilitazione per aiutare chi ha visto la propria casa trasformarsi in un mare di fango. La mobilitazione parte anche dai social. Su Telegram esiste una canale che si chiama "Gruppo Volontari Forlì" dove si rinnovano le richieste d'aiuto dove le persone colpite dall'alluvione lanciano appelli per qualsiasi necessità. Alcuni chiedono una mano per spalare, altri l'aiuto per i propri animali, altri ancora materiale e strumenti per liberare le case e i cortili dal fango. Su Facebook esiste il gruppo 'Alluvione Emilia-Romagna'

L'appello delle Brigate di Solidarietà attiva

Dopo la devastante ondata di maltempo che ha colpito la Romagna, le Brigate di Solidarietà Attiva attivano la chiamata ai volontari per unirsi agli sforzi di soccorso. Se desideri offrire il tuo aiuto, compila il form di candidatura disponibile al seguente link: https://bit.ly/3Mj1NgF