Spese veterinarie: al via la campagna di raccolta fondi

È in programma domani, martedì 8 febbraio 2022, alle 10.30, nella Sala Stampa del Municipio, in strada della Repubblica 1, la conferenza stampa di presentazione della campagna di raccolta fondi, realizzata in collaborazione con Munus Onlus Fondazione di Comunità, a favore delle famiglie che non riescono più a mantenere o coprire le spese veterinarie per i propri animali d’affezione.