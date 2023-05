"Un mattoncino per il giardino di Luana": giornata Lego all'insegna della solidarietà

Una giornata di gioco, divertimento, inclusione e solidarietà, all’insegna delle costruzioni Lego®: è questo “Un mattoncino per il Giardino di Luana”, la giornata organizzata da Anmic Parma, in collaborazione con Æmilia Bricks ed Esplora, con il patrocinio del Comune di Parma, che si svolgerà domenica 28 maggio, dalle 10 alle 18, nella palestra Salvo D’Acquisto di Parma (Via Pelicelli 8A).

L’evento è principalmente per i bambini, ma sarà sicuramente di interesse per tutta la famiglia, con un’attenzione particolare all’accessibilità anche delle persone con disabilità. Durante l’intera giornata, ci sarà un’esposizione di creazioni con mattoncini Lego®, a cura di Æmilia Bricks, gruppo di appassionati che da una decina di anni condivide passione, idee, realizzazioni e momenti insieme per divertirsi e divertire, senza dimenticare di aiutare la comunità, elaborando delle sorprendenti creazioni con i mattoncini colorati, dall’alto tasso di difficoltà meccanica o ingegneristica, oppure di alto livello creativo. Inoltre, ci saranno aree di gioco libero, aree monta-smonta Duplo® sul tappeto, dove i bambini potranno giocare da sdraiati o seduti.

L’iniziativa è a sostegno di Anmic, l’associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, nel ricordo di Luana Nigri, volontaria dell’associazione venuta a mancare a soli 37 anni, a cui è intitolato il giardino dell’associazione, uno spazio verde accessibile che accoglie iniziative culturali, ricreative e di inclusione sociale. E proprio per renderlo più bello, fruibile e inclusivo sarà destinato il ricavato dell’evento, per il quale è previsto un ingresso a offerta libera.

Durante la giornata sarà possibile anche partecipare al laboratorio, gestito dalla consigliera aggiunta Anmic, Emma Manghi, “Costruiamo l’inclusione”, un’attività che mira a creare consapevolezza sul tema delle barriere architettoniche divertendosi, proprio attraverso l’utilizzo dei Lego®. Le attività durano circa un’ora e saranno realizzate in tre momenti diversi: alle 11.30, alle 15 e alle 16.30.

Alle 11 è invece previsto un momento di ricordo di Luana, durante il quale interverranno i familiari, i rappresentanti del Comune di Parma e delle associazioni coinvolte.

A supportare tutte le attività, ci saranno le ragazze e i ragazzi scout del Cngei di Langhirano, che presteranno opera volontaria durante questa giornata per famiglie, di gioco, inclusione e solidarietà.