Anmic Parma: "Finalmente ascensori e scale mobili nuovi in stazione: vigileremo sui tempi"

“Accogliamo con soddisfazione la notizia per cui saranno sostituiti completamente gli ascensori e le scale mobili della stazione ferroviaria di Parma". Comincia così il comunicato stampa diffuso da Anmic Parma, riguardo la sessione dei lavori che interessa gli ascensori della stazione di Parma. "È quanto auspicavamo da diversi anni, durante i quali stati troppo e troppo lunghi i guasti che hanno reso impossibile l’utilizzo delle alternative alle scale tradizionali, tanto da rendere, in numerose occasioni, difficoltose se non addirittura impossibili le partenze e gli arrivi nella nostra città, messa in imbarazzo da questa situazione. Sono stati interminabili anni di ansia, imbarazzi e rabbia, con scene che speriamo irripetibili di persone in carrozzina costrette ad attraversare i binari in spalla a operatori o gentili passeggeri, per poter raggiungere i binari o l’uscita. Ma non solo le persone con disabilità si sono trovate in difficoltà, frustrate o viste impossibilitate a usufruire del loro diritto alla mobilità: nella stessa situazione si sono trovati anziani, persone con difficoltà a deambulare, famiglie o viaggiatori con bagagli pesanti, tutti costretti alle scale o a, speriamo irripetibili, peripezie. Meglio tardi che mai, potremmo dire: ora ci aspettiamo che i tempi siano rispettati e possiamo garantire che Anmic controllerà i tempi di esecuzione comunicati da Rfi. Ci teniamo infine a ringraziare il sindaco di Parma, Michele Guerra, che, dopo l’ennesimo guasto, si è relazionato con decisione e immediatezza con i vertici di Rfi affinché si arrivasse all’impegno di sostituire ascensore e scale mobili".