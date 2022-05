Anmic Parma, una raccolta fondi per “Il Giardino di Luana”. Donare bellezza e accessibilità a persone con disabilità

Rendere più bello, accessibile e fruibile il “Giardino di Luana”, un’area verde recentemente inaugurata, a disposizione della città all’interno di Anmic, la più grande associazione di tutela e rappresentanza delle persone disabili.

Per questo Anmic Parma ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare nuovi materiali e fare dei lavori per poter aumentare l'accessibilità del giardino “Tutti i fondi raccolti saranno destinati alla cura, manutenzione, abbellimento del giardino, al miglioramento della sua accessibilità e fruibilità” fa sapere l’Associazione.

“In particolare, tra le altre cose, vorremmo acquistare nuovi tavoli panche e sedie per aumentare la capacità di ospitare persone, arricchire di alberi da frutto e fiori il giardino, installare un faro che possa rendere fruibile il giardino anche di sera, realizzare e curare un piccolo orto sopraelevato con cui sperimentare laboratori con giovani con disabilità, acquistare almeno un gioco (es. altalena o scivolo) per i bambini”.

Il “Giardino di Luana” è stato intitolato a Luana Nigri, volontaria di Anmic scomparsa a soli 37 anni. “L'apertura di questo bellissimo prato ha portato enorme entusiasmo tra gli associati, le famiglie e i volontari dell'associazione che si occupa di persone con disabilità, perché è un luogo utilizzato per ritrovarsi, un valore aggiunto per l'associazione Anmic, e per le associazioni di volontariato che trovano ospitalità all'interno della stessa struttura, reso possibile grazie alla disponibilità di ASP Parma, proprietaria del terreno” scrivono sulla piattaforma i promotori dell’iniziativa.

La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/aiuta- anmic-parma-a-rendere-pi- bello-il-giardino