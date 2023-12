I cinque posti migliori in cui mangiare gli anolini per il Natale 2023 a Parma

Gli anolini non posso mancare a Parma per le festività natalizie. Ecco le nostre scelte dei cinque migliori locali a tre giorni dal 25 dicembre

Ristorante Angiol d'Or, Via Scutellari, 1 Parma

Non esiste parmigiano che non conosca l'Angiol d'Or, storico locale che sembra essere a Parma da sempre, perfettamente in armonia con la circostante piazza, il Duomo e l'elegante Battistero. Dal 2012 Giorgio Ferrari con la famiglia gestisce con passione questo incantevole ristorante dall'atmosfera unica.