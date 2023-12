Anziana sola il giorno di Natale, raggiunge i familiari grazie a un volontario Anmic

La magia del Natale esiste. È conservata nella storia di una anziana sola, vispa, in carrozzina. Buona parte di questa storia l'ha scritta Anmic Parma, che da anni si prende cura di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Anche e soprattutto nei giorni di festa. A Natale, la protagonista di questa storia non ha trovato nessuna soluzione per pranzare insieme alla sua famiglia. Brutta la solitudine, figurarsi nei giorni da trascorrere con i tuoi cari: figli, nipoti, parenti, genitori. La donna abita da sola a Campegine, mentre i parenti, tutti, si trovano a Parma. La casa in provincia non è tanto grande da poter ospitare tutti. La signora, per raggiungere la città ha bisogno di un trasporto attrezzato, ma il giorno di Natale è durissima trovare volontari che non siano impegnati. Nelle settimane precedenti, la famiglia le ha provate tutte, sollecitando gli enti di due province. Ma niente. "Ormai ci si rassegna a un Natale divisi. O al massimo con mamma e figlia insieme, ma niente più. Fino a quando non è intervenuto un volontario di Anmic Parma che, evidentemente, ha provveduto a rendere migliore la giornata di tutti. Come? Con un gesto piccolo ma pieno di significato.

"Come un angelo, alza la mano un nostro volontario - si legge sul portale di Anmic -. Parma-Campegine, Campegine-Parma. Pranzo in famiglia. Gioia. Poi, ancora: Parma-Campegine, Campegine-Parma. Se diciamo chi è, si arrabbia. Ma vi assicuriamo che è un angelo. Siamo molto fortunati". La magia del Natale è contenuta nelle piccole cose. Esiste. Eccome.