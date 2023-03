"Cinquemila euro al mese per ricoverare due anziani non autosufficienti"

Dopo aver indagato sui costi che le famiglie parmigiane devono affrontare per la cura dei propri anziani - dalle case di riposo alle badanti - ci siamo finti interessati al ricovero di due anziani non autosufficienti all'interno di una struttura privata gestita da una cooperativa sociale in provincia di Parma. Lo abbiamo fatto per verificare i costi reali che una persona deve affrontare nel caso abbia la necessità di usufruire di alcuni servizi essenziali per i propri cari, le cui tariffe sono però regolate dal mercato e rappresentano un vero e proprio business da centinaia di migliaia di euro al mese.

Specifichiamo che si tratta di una struttura privata. Se una famiglia sceglie di rivolgersi ad una struttura convenzionata i costi sono leggermente inferiori e soprattutto c'è la possibilità di avere un aiuto da parte del Comune e della Regione Emilia-Romagna per coprire una parte delle spese. Rimane a carico dei cittadini la quota sociale che, come abbiamo visto, spesso è comunque una spesa inaffrontabile e può portare a situazioni drammatiche. Nel caso di Isee inferiore a 25 mila euro, poi, è possibile chiedere anche l'assegno di cura.

Retta da 157 euro al giorno per due persone e 4.867 euro al mese

I costi giornalieri per quanto riguarda il ricovero di un anziano non autosufficiente nella struttura che abbiamo contattato è di 89 euro al giorno. Consideriamo anche che la retta non comprende tutti i servizi: alcuni costi sono comunque da aggiungere al costo fisso. Uno fra tutti il costo dei medicinali, che è escluso dalla retta mensile. Nel servizio, oltre all'assistenza, al cibo e alle pulizie, è compreso anche un taglio di capelli al mese. Se consideriamo una retta di 89 euro per 31 giorni il costo totale mensile, per una sola persona, è di 2.759 euro al mese.

Se gli anziani non autosufficienti sono due c'è la possibilità di ottenere una sorta di 'scontistica' per quanto riguarda il secondo ingresso. La retta giornaliera, in questo caso sarebbe di 68 euro al giorno, invece di 89 euro. Si applicherebbe quindi la quota riservata ad anziani che non hanno le esigenze di assistenza di una persona non autosufficiente. Sommando le due quote giornalieri si ottiene la retta di 157 euro al giorno. Per un mese si parla quindi di 4.867 euro per 31 giorni. Quasi 5 mila euro al mese, quindi, per il ricovero di due anziani non autosufficienti all'interno della struttura.

Quasi sessanta mila euro all'anno, farmaci e visite mediche esclusi

Se consideriamo il costo per ogni singolo mese di ricovero (4.867 euro) dei nostri genitori anziani non autosufficienti in una struttura di questo tipo possiamo calcolare di dover pagare circa 59 mila euro all'anno per il mantenimento di due persone anziane all'interno della struttura. A questo costo base annuale va aggiunto quello dei medicinali che, come detto, non è compreso all'interno della quota da versare mensilmente. Quindi è necessario calcolare anche il costo dei medicinali e delle eventuali visite mediche che i due anziani dovranno effettuare nel corso dell'anno.