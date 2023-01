Anziani in coro alla Chiesa della Trasfigurazione di via Leoncavallo

Ancescao Parma promuove un pomeriggio in musica. Sabato 21 gennaio alle ore 16 presso la Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore, via Leoncavallo angolo via Sidoli, si terrà l'atteso appuntamento di "Anziani in coro" dedicato a tutti i volontari e le volontarie della mobilità solidale, agli anziani e alle famiglie della nostra città.

Il concerto è presentato dall'associazione Ancescao di Parma, in collaborazione con l'Associazione intercral e A user Parma, con il Patrocinio del Comune di Parma.

Si esibiranno per l'occasione il Coro Madonna della Neve, Diretto dal M° Enrico Cavalli, il Coro Giovanile della Corale Verdi, Diretto dal M° Niccolò Paganini e I Cantori di Santa Margherita diretti dal M° Germano Boschesi dopo gli auguri per un prospero 2023 dell'Assessora a Partecipazione ed Associazionismo Daria Jacopozzi. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.