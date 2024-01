Aperte le iscrizioni a CyberChallenge.IT 2024. Aderisce anche l’Università di Parma

Per il quarto anno consecutivo l’Università di Parma aderisce a CyberChallenge.IT, iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti/e della sicurezza informatica.

L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse tra i 16 e 24 anni: le iscrizioni sono aperte fino all’8 febbraio all’indirizzo https://cyberchallenge.it/register

Per partecipare non servono esperti di programmazione, ma grande passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Servono anche capacità logiche, di problem solving, di comunicazione e, soprattutto, occorre tanta voglia di imparare.

Durante il corso di addestramento saranno approfonditi argomenti di cybersecurity, anche attraverso incontri con esperti in materia, del settore pubblico e privato; il corso culminerà nel quinto campionato italiano Capture-The-Flag (CTF) di cybersecurity, che permetterà di formare la Squadra Nazionale di Cyberdefender (TeamItaly) che parteciperà alla European Cyber Security Challenge.

All’iniziativa aderiscono non solo studenti dell’Università di Parma, ma anche diverse scuole superiori del territorio. La partecipazione a Cyberchallenge.IT ha consentito ai partecipanti di creare il gruppo HAVCE che organizza eventi e partecipa a sfide CTF nazionali e internazionali, come ad esempio le sfide Hack-a-sat e Defcon CTF tenutesi a Las Vegas nell’agosto 2023. CyberChallenge.IT (https://cyberchallenge.it/) è organizzata dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity in collaborazione con vari Atenei italiani e diverse aziende di sicurezza.