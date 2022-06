Con la “Mappa della Salute” il benessere è a portata di click

Trovare, a Parma e provincia, luoghi, attività ed eventi che promuovono un corretto stile di vita? Con la “Mappa della Salute” è semplice e veloce. Si tratta di un portale online della Regione Emilia-Romagna, a disposizione di tutti in www.mappadellasalute.it, per rendere più facili ed accessibili le scelte salutari nella vita di ciascuno di noi. L’attività fisica, così come un’alimentazione sana e corrette abitudini quotidiane, sono di fondamentale importanza per condurre

una vita in forma, crescere bene ed invecchiare in salute.

“Grazie al portale regionale anche nella nostra provincia le possibilità di benessere sono numerose e a portata di un semplice click – spiega Anna Sofia Delussu, dirigente medico del Servizio di medicina dello sport del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma - Su Mappa della Salute si possono individuare i gruppi di cammino organizzati più vicini alla propria zona di residenza, le palestre che promuovono salute, i centri in cui è possibile praticare attività motoria adattata rivolta a persone con patologia cronica (cardiovascolare, metabolica, fisica, psichica). L’elenco è costantemente aggiornato e completo di informazioni, indirizzi e contatti telefonici”. Sul portale sono presenti anche consigli e indicazioni per una corretta alimentazione e sani stili di vita.

LA MAPPA DELLA SALUTE

La Mappa della Salute è uno strumento creato dalla Regione Emilia-Romagna, di facile consultazione, intuitivo e gratuito, a disposizione dei cittadini, utile anche per i medici di famiglia e le associazioni di volontariato attive in ambito sanitario e socio-sanitario. Si tratta di mappe interattive suddivise per categoria (attività

motoria, alimentazione, contrasto al fumo), in cui attraverso infografiche è possibile visualizzare la localizzazione ed avere informazioni su iniziative, centri ed attività realizzati da soggetti pubblici e privati (profit o no-profit), accomunati dal fatto di operare in rete con il Servizio Sanitario Regionale. Le informazioni presenti nelle varie mappe tematiche per Parma e provincia sono fornite e aggiornate da elenchi istituzionali del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma. Nel portale sono incluse anche iniziative continuative e non sanitarie che contribuiscono a rendere facili ed accessibili attività ed abitudini salutari a tutta la cittadinanza.