"Nessuna corsa clandestina. Siamo solo appassionati di auto e ci ritroviamo solo per fare due chiacchiere mentre laviamo le macchine". I ragazzi che si trovano all'autolavaggio di via Emilia Est a Parma fanno sentire la loro voce dopo gli articoli relativi alle gare in auto che si svolgerebbero lungo la tangenziale di Parma. "Il ragazzo che ha pubblicato il video su Tik Tok non lo conosciamo ed ha un'auto diversa dalla nostre, si vede benissimo. Noi abbiamo Golf Gti, Audi A5, Audi A6, Audi Tt, Bmw Coupè".

I proprietari delle auto ci tengono a sottolineare che non centrano nulla con la realtà delle corse clandestine e che non sono mai stati sanzionati, nemmeno per eccesso di velocità. "Siamo un gruppo di appassionati di auto di tutte le le età, tutta gente che lavora, padri di famiglia, persone appena sposate. Ci ritroviamo anche in inverno mentre laviamo l'auto: facciamo due chiacchiere, fumiamo una sigaretta ma non accendiamo la musica, né tantomeno facciamo gare clandestine. Nessuno di noi è mai stato fermato o multato per superamento dei limiti di velocità. L'articolo ci ha messi in brutta luce: abbiamo anche ricevuto parecchie telefonate. Non vorrei passare per quello che non sono: siamo semplici appassionati di auto. Siamo uniti dall'amicizia e dall'amore per le nostre auto".