Appello dell'Auser: "Cerchiamo volontari per controllare gli ingressi al Maggiore"

Oltre 60 volontari, dal 22 febbraio scorso, si sono avvicendati, ai tre ingressi dell’Ospedale Maggiore per controllare temperatura, disinfezione mani e informazioni per chi utilizza i servizi ospedalieri, compreso il punto vaccinale all’ingresso di via Abbeveratoia. La ripresa pandemica ci obbliga, come comunità, a non allentare i controlli. Abbiamo bisogno di altri volontari per riuscire mantenere con efficienza questo impegno. Confidiamo, come sempre, nella risposta positiva dei cittadini di Parma.