Appello per pedoni e ciclisti: le regole da rispettare

Le giornate si stanno accorciando con la conseguenza di un minor numero di ore di luce naturale. Sia per una maggiore attenzione verso la sostenibilità, sia per i forti aumenti delle fonti fossili, si sta assistendo anche a Parma a un significativo incremento dell’uso di bici (anche elettriche) e di monopattini, utilizzati anche per il percorso casa-lavoro. Questi elementi concomitanti inducono la Regione Emilia Romagna a segnalare alcune disposizioni ed avvertenze per scongiurare la crescita dell’incidentalità stradale di cui sono troppo spesso oggetto gli utenti deboli: ciclisti, monopattinisti e pedoni.

Alcune regole. Gli automobilisti e tutti coloro che utilizzano le quattro ruote sono richiamati ad un maggior rispetto e sensibilità verso gli utenti deboli, oltre a conformarsi alle regole del Codice della Strada, in primis il rispetto del limite di velocità e di non utilizzare sostante psicotrope alla guida. I ciclisti devono ricordarsi di rendersi visibili e di non ritenersi al di sopra delle norme a loro dirette contenute nel Codice della Strada: dotarsi di campanello per le segnalazioni acustiche, di luci anteriori e posteriori; rispettare le segnalazioni semaforiche ed il divieto di transitare sotto i portici; obbligo di transitare sulle piste ciclabili ove presenti; fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti. I monopattinisti, equiparati alle biciclette e quindi sottoposti alla medesima legislazione con l’aggiunta dell’obbligo della velocità massima di 6 km/h nelle aree pedonali e altrove di 20km/h; obbligo del casco per i minorenni; dispositivi obbligatori per i nuovi dispositivi (frecce, doppio freno, luce di stop e segnalatore acustico). I pedoni hanno l’obbligo di circolare negli spazi per loro predisposti e, se impossibilitati per varie ragioni, camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli; devono servirsi degli attraversamenti perdonali e qualora distanti oltre 100metri, possono attraversare con l’attenzione necessaria ed in senso perpendicolare. E’ vietata la circolazione con tavole, pattini sulla carreggiata delle strade o in spazi riservati ai pedoni.