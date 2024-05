Apre a Parma "La Graniteria"

È arrivata in città una novità assoluta per rinfrescare l'estate parmigiana: sabato 11 maggio 2024 alle ore 17.00, in viale Milazzo 6, verrà inaugurata “La Graniteria” che proporrà a Parma, direttamente dal Sud del Belpaese, la vera granita con frutta di stagione, accompagnata da brioches fresche col “tuppo”, gelati artigianali, frappè e frullati di frutta. La specialità più attesa sarà la granita al bergamotto, considerato in Calabria il re degli agrumi. Le granite hanno radici profonde nella tradizione culinaria di alcune regioni italiane. Sarà dunque l'occasione per scoprire ed assaporare le classiche ricette tramandate di generazione in generazione, facendo un viaggio sensoriale nei dolci sapori del Sud.

Pochi ingredienti freschi e naturali garantiranno ristoro e gusto ai clienti del locale. La consistenza cremosa e la freschezza della frutta rendono infatti la granita il dessert perfetto per combattere il caldo. Per i più golosi l'ideale è accompagnarla con panna e affiancarla con la brioche artigianale rigorosamente col “tuppo”, ovvero lo chignon, che può essere gustata vuota oppure imbottita di gelato come fosse un panino.

"La Graniteria" di Parma è destinata a diventare una tappa obbligata per tutti coloro che desiderano assaggiare le bontà del Sud a due passi da casa e dal centro città