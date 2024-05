Apre il Laboratorio Famiglia OltrePablo

I Laboratori Famiglia del Comune di Parma compiono 15 anni e per festeggiare al meglio, giovedì 23 maggio, aprono alla cittadinanza le porte del nuovo Laboratorio Famiglia OltrePablo, in via Marchesi 6: dalle 16 alle 19 festa per famiglie, cittadine e cittadini di tutte le età, con laboratori creativi, lo spettacolo del bollaio matto, il taglio del nastro, torta e brindisi per tutte e tutti.

Un appuntamento che si inserisce nel ricco programma di iniziative dedicate al Patto Sociale per Parma, per condividerne con tutta la città gli obiettivi, i risultati e le sfide future.

Alle 17 saranno presenti l'assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna, la responsabile del Centro per le Famiglie Erika Azzali, la presidente dell'Associazione Liberamente Lara Lottici, gli operatori e le operatrici del Comune e i volontari e le volontarie delle Associazioni impegnate nel progetto.