Apre il parcheggio sotto piazza Ghiaia, Ascom e Confesercenti: "Soddisfatti"

Apre il parcheggio sotto piazza Ghiaia: Ascom e Confesercenti si dicono "particolarmente soddisfatti poiché espressione della volontà di tutte le aziende del comparto, a suo tempo già avanzata alla precedente Amministrazione comunale e rimasta fino ad oggi inascoltata". E ancora, si legge in una nota: "L’apertura del parcheggio della Ghiaia rappresenta una novità importante che permetterà l’accesso a oltre 120.000 veicoli in un anno costituendo quindi uno strumento di servizio e supporto ai cittadini e visitatori. Non solo, a questa novità si devono inoltre aggiungere, sempre in piazza Ghiaia, il potenziamento della pulizia dei luoghi e la recente introduzione del personale Street Tutor i cui servizi si stanno rilevando utili e apprezzati sia dagli operatori che dai residenti. Queste due iniziative rappresentano quindi una risposta concreta avviata con tempestività e nel rispetto non solo delle esigenze di questo importante comparto commerciale, ma anche degli impegni che Sindaco e Assessori avevano preso con le nostre Associazioni e con gli operatori da inizio settembre".