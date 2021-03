Apre Poke House a Parma

Lunedì, 29 marzo, Poke House ha aperto le porte alla community di Parma. La Galleria sceglie di riempire e colorare i suoi spazi proprio durante il periodo primaverile e non poteva che accogliere un brand così grintoso, audace e dinamico come Poke House. Dopo numerose aperture in tutta Italia e all’estero, il gruppo approda anche a Parma e seguendo le norme conformi a zona rossa, con i suoi 100 mq e 46 posti esterni, inaugura la stagione

primaverile offrendo, in piena sicurezza, entrambi i servizi di asporto e domicilio attraverso diverse piattaforme online.

Il menù propone un'ampia scelta di poke bowls e non solo, pensato per qualsiasi momento della giornata. Piatto-mania degli ultimi anni, si tratta di ciotole coloratissime di riso, pesce crudo e verdure di stagione, arricchite da salse uniche preparate con ricette segrete. Ingredienti freschi, semplici e genuini, che in Poke House vengono selezionati con cura da fornitori locali secondo i più alti standard qualitativi. «Siamo felicissimi di accogliere un brand così giovane e dinamico come Poke House, e in particolare in un momento così significativo per la città. Per La Galleria si tratta della terza nuova apertura dall’inizio del periodo di pandemia. Dopo Signorvino lo scorso luglio e l’ampliamento del negozio R-Store ad ottobre portare un ulteriore importante nome a Parma è per noi motivo di orgoglio. Il nostro mix di offerta continua ad arricchirsi e si diversifica per soddisfare i clienti più esigenti. Si tratta di un locale coloratissimo e luminoso, con un ampio dehors, ideale per rilassarsi e mangiare un pasto sano e nutriente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza». Elisa Vacondio, Direttrice La Galleria

«Dopo la grande crescita internazionale dell’ultimo anno, siamo molto contenti che le nostre poke bowl dall’animo californiano arrivino a Parma, nel pieno della Food Valley italiana, all’interno di una realtà di prestigio come quella de La Galleria. I Poke Lover parmigiani avranno la possibilità di scegliere tra le nostre House Special, le signature pensate dai nostri chef con ingredienti perfettamente bilanciati, o divertirsi a comporre la propria poke bowl, per scoprire infinite combinazioni di sapore. Per noi la qualità è un must: sfilettiamo il nostro pesce ogni giorno e siamo riforniti quotidianamente di verdura e frutta fresca da produttori locali». Vittoria Zanetti e Matteo Pichi, co-founder di Poke House

Poke House – Californian soul, Hawaiian taste

Nato dal sogno di due amici - Matteo Pichi, classe 1986, e Vittoria Zanetti, classe 1991 – Poke House si propone di portare un angolo di California in ogni città e di farlo attraverso un format giovane e innovativo: sia nell’offerta culinaria, con signature che si ispirano fedelmente alle ricette della West Coast, sia nello stile, attraverso un design che colpisce per l’intensità dei colori, la semplicità degli arredi dai materiali naturali, e la selezione di quadri che rievocano quelle atmosfere calde e accoglienti tipiche delle città californiane. Le poke bowl rivisitate in chiave californiana e arricchite da salse preparate rigorosamente in “House”, possono essere composte in autonomia oppure seguendo le ricette signature.