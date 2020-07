Archivio Storico Comunale e Archivio Urbanistico Edilizio: variazione di orario nei mesi estivi

Si comunica che la sala di studio dell'Archivio Storico Comunale di via La Spezia 45/a sarà chiusa da venerdì 14 a venerdì 21 agosto, per riordino materiali. In tale periodo potrà comunque essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica: archivio.storico@comune.parma.it.

Si fa, inoltre, presente che, a seguito di una riorganizzazione funzionale del piano – 1 del Duc, l'Archivio Urbanistico del Duc è fruibile solo previo rigoroso contatto telefonico o accesso via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: archiviourbanistico@comune.parma.it. I numeri telefonici di riferimento sono i seguenti: 0521 – 218543, oppure 0521 – 218546.

Per chi fosse impossibilitato ad usare i canali di posta elettronica è possibile consegnare richieste di accesso agli atti al Duc – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura degli uffici del Duc stesso.