Lubiana Chiedilo a Parmatoday - "Come verrà usata l'ex area militare di via Zarotto?" Sorgerà una scuola su oltre 6 mila metri quadrati con spazi verdi

Il rendering del progetto

Il futuro della mega area dell'ex area militare di via Zarotto, inutilizzata da tantissimi anni. Per la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday' del 7 febbraio pubblichiamo la lettera del nostro lettore Luca Soncini

LA LETTERA DI LUCA - Ciao sono Luca, mi chiedevo se non fosse possibile utilizzare l'ex area militare di via Zarotto. Zona comunque vicina al centro città, ma con spazi maggiori.

La risposta della redazione - Nell'ex area militare di via Zarotto è in corso di realizzazione un progetto - che dovrebbe concludersi nel 2025 - che prevede la realizzazione di una nuova scuola, grazie ai fondi del Pnrr. La nuova scuola di 6.200 metri quadrati sarà divisa in più moduli, formata da aule e spazi condivisi, a cui si aggiungono 5.400 metri quadrati di aree verdi. L’intervento, che ha un costo di 9 milioni e 600 mila euro, attualmente in corso, dovrebbe concludersi nel settembre 2025, prima dell’avvio dell’anno scolastico. Il primo stralcio dell’intervento prevede la realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado, una struttura che si svilupperà in gran parte ad un solo piano, con cinque moduli collegati tra loro, e che sarà all’avanguardia da un punto di vista energetico ed ambientale. I tetti saranno ricoperti da un manto erboso. In essa troveranno posto 500 studenti suddivisi in 7 sezioni e 21 classi. Sarà dotata di un auditorium di 180 posti al coperto, ma anche all’aperto, di una palestra, di campi da gioco esterni e di una biblioteca, di una sala musica e di diversi laboratori.