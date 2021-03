Aree verdi: 250 mila euro per i nuovi giochi bimbi

Ha preso avvio in questi giorni l’installazione di nuovi giochi bimbi in varie aree vedi della città, in sostituzione di quelli vecchi e non a norma. L’intervento, dal costo complessivo di 250 mila euro, è stato finanziato dal Comune, Assessorato alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, guidato da Michele Alinovi. E fa seguito ad uno studio commissionato dal Comune stesso che ha visto nei mesi scorsi la verifica, da parte dei tecnici incaricati, di oltre 500 giochi bimbi presenti sul territorio, in modo da individuare quelli rotti, obsoleti e non più a norma.

E’ stato, quindi, stilato un piano di intervento che ha preso avvio in questi giorni e che proseguirà nei prossimi mesi per la loro sostituzione. In base alle priorità rilevate, il programma di sostituzione interesserà, nella prima fase, circa 50 giochi bimbi, che verranno posizionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo anche la sistemazione della pavimentazione antitrauma ad essi funzionale.

Accanto a questo sono stati pianificati interventi di manutenzione per quei giochi che non necessitano di sostituzione.