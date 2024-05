Argomentare e persuadere: la bellezza coinvolgente delle Sfide Oratorie

Un entusiasmante pomeriggio all’insegna della parola, argomentata e persuasiva, è andato in scena lo scorso mercoledì 8 maggio nell’Aula Magna del Liceo Romagnosi di Parma, in occasione della prima fase d i qualificazioni e edicata alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, della edizione 2024 delle Sfide Oratorie, divenute ormai appuntamento stabile del Festival della Parola.

Dalla superficialità di uno swipe al rapporto uomo-natura, dal diritto-dovere di voto, ai pregiudizi verso chi frequenta l’artistico, dalla natura salvifica della disciplina, agli “occupati” di s enecana memoria prede di una esistenza inautentica, dall’importanza di affrontare la malattia, alla difesa del ruolo storico dei partìgiani, fino al dualismo vivere-morire : i giovani partecipanti, dai quindici ai d iciotto anni, hanno piacevolmente stupito la giuria mettendosi in gioco con la profondità e l’originalità dei temi propost i e dello stile oratorio , tanto più sorprendent i in un’epoca di a ccelerazione comunicativa e di faciloneria social.

“ Raramente abbiamo il tempo di parlarci e dedicare ascolto, siamo abituati a scrollare, a mettere dei likes. Ma parlare così, solo con un microfono in mano, ricevendo ascolto e attenzione, è tutt’altro che scontato ”, ha commentato il dirigente del Liceo Romagnosi, Pier Paolo Eramo, che ha ospitato l’iniziativa e c he ha voluto ringraziare studenti e studentesse, oltre agli insegnanti che li hanno accompagnati nell’esperienza delle Sfide Oratorie, per la grande occasione ed emozione che hanno saputo cogliere. “Nelle nostre scuole – ha detto - s iamo abituati a vivere ognuno nel proprio mondo, a conoscere i nostri insegnanti, i nostri studenti. Vedere invece allievi e allieve che frequentano scuole diverse, che si mischiano tra di loro, tifandosi e ascoltandosi, è meraviglioso. Ê il potere della parola, che ci fa uscire dal nostro campanilismo, allargare lo sguardo”.

È risultato particolarmente difficile per la giuria del Festival della Parola, compreso l’immancabile Giorgio Triani ideatore del format delle Sfide, selezionare tra i bravissimi partecipanti i sei finalisti che gareggeranno nel challenge conclusivo. R omagnosi, Bertolucci, Sanvitale, Maria Luigia, Toschi: ognuno di questi licei sarà rappresentato nella finale , in occasione della serata inaugurale del Festival della Parola 2024, in programma giovedì 30 maggio negli spazi del Convitto Maria Luigia di Parma . Sarà come sempre premiata l'idea migliore, la tesi più fondata, la proposta più valida.