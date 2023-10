Armadio della scuola: 25 scatoloni di grazie

I volontari e le volontarie dalle associazioni Liberamente aps, Famiglia Più e Auser Parma ringraziano chi, lo scorso sabato 30 settembre, ha contribuito a riempire gli scaffali dell’Armadio della scuola donando quaderni, pennarelli penne, squadre, righelli diari, astucci… a chi fatica ad acquistarli. Venticinque scatoloni pieni sono il frutto della raccolta di materiale scolastico che si è svolta nel Conad di via Venezia grazie alla preziosa collaborazione del punto vendita. Per tutta la mattina anche i ragazzi della 3°C dell’Istituto Comprensivo Toscanini, coordinati dalla professoressa Nicoletta Squarcina, si sono messi in gioco come volontari al fianco delle associazioni. Tutte le scuole possono chiedere aiuto all’“Armadio della Scuola per gli alunni in difficoltà: ciò che è stato raccolto è già a loro disposizione, pronto per essere distribuito. Il progetto nasce dall’edizione di “Parma Facciamo Squadra” dedicata ai diritti dei bambini, ed è stato voluto da una rete di associazioni che ogni giorno affiancano famiglie fragili nel percorso scolastico dei figli, anche con un sostegno economico. Per aiutare il progetto ad aiutare bambini e bambine, si può donare con carta di credito, Paypall o bonifico bancario sul sito www.armadiodellascuola.it.