Around Banksy: metti un sabato a Parma tra nuovi murales e live painting

In mattinata l'Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Parma e il Consigliere Delegato alla Creatività Giovanile hanno inaugurato il murales realizzato in Vicolo Grossardi all'interno del progetto "Dedlàdistè - Estate In Oltretorrente" promosso dall'Assessorato alla Partecipazione alla presenza della Coordinatrice del CCV Oltretorrente Sara Deledda e i rappresentanti Art Lab Bene Comune con la partecipazione e la convinta approvazione dei proprietari dell'immobile condominiale su cui l'opera è stata dipinta.

L'opera dal titolo "La Metamorfosi", realizzata dagli artisti Rise The Cat + Pepe Coi Bermuda, rientra in "Dedlàdistè - Estate In Oltretorrente", frutto di un progetto approvato nell’ambito del Bilancio partecipativo 2019-2021 del Comune di Parma. Il Bene comune del patto di collaborazione è il quartiere Oltretorrente, inteso come esperienza di comunità, partecipazione civica, condivisione di beni e valori. Il progetto è sostenuto dall'assessorato alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini guidato da Nicoletta Paci. Il murales è stato promosso da Art Lab nell’ambito dei progetti del bilancio partecipativo.

"Un progetto che è frutto di una sinergia tra più realtà che vivono quotidianamente i luoghi dell'intervento." Commenta il Consigliere Leonardo Spadi "Un'iniziativa che fa da sfondo, che accompagna la Mostra dello street artist più famoso al mondo a Palazzo Tarasconi fino a Gennaio. Around Banksy sostiene, con uno spirito caro all'Amministrazione la creatività dei giovani artisti del territorio e non solo e la street artist come forma di espressione artistica, come linguaggio del nostro tempo, come possibilità del tessuto urbano di diventare spazio in dialogo con chi lo attraversa".

Nel pomeriggio una performance di live painting itinerante dal titolo "In strada caduti in strada rinati" è accompagnata nelle varie tappe dal Consigliere Delegato alla Creatività Giovanile Leonardo Spadi "

Sabato 25 settembre (dalle ore 11:00 alle ore 19:30) e domenica 26 settembre (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) si terrà il live painting delle opere (che rimarranno in strada sino al 10 ottobre).

L’idea nasce dalla volontà di riportare alla luce e rendere percorribili due episodi della memoria storica della citta? di Parma. Attraverso interventi artistici di valorizzazione dei luoghi, si raccontano le storie delle Barricate durante la resistenza parmigiana del 1922 e dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti, i cui nomi sono incisi sulle Pietre d’Inciampo. Le installazioni artistiche sono realizzate attraverso tecniche murali in Live Painting. Ogni tappa vede la presenza di un’opera e di una targa esplicativa. Le targhe riportano le informazioni minime e un QRcode di rimando alla piattaforma online dove saranno disponibili tutti i contenuti storici e multimediali realizzati. Il progetto e? risultato vincitore del bando Think Big promosso da Fondazione Cariparma e Lude.

Artisti: Alessio Bolognesi, Alice Lotti, Bluxm Magni, Burla, Cowstencil, MUZ, KOFA, Riccardo Buonafede, Rise e Tiziana Rinaldi Giacometti.

In collaborazione con: Fondazione Cariparma e LUdE (Think big)

A Fidenza Village è doppio l’appuntamento con la street art in questo fine settimana a Fidenza Village grazie alle live performance degli artisti Rame 13 (da oggi al 2 ottobre) e Peeta (da oggi fino a sabato) che, all’interno del progetto “The Art Street” parte di “Around Banksy” contribuiscono a trasformare il Villaggio in una straordinaria mostra a cielo aperto. Rame 13, il cui vero nome è Ginevra Rame, è un’artista multidisciplinare che passa dalla grafica alla pittura, dall’arte urbana al tattoo. Al Village colorerà grandi spazi popolandoli di scene in cui personaggi femminili, animali e natura convivono in armonia. Inoltre, in concomitanza con il Festival Verdi, realizzerà un gigantesco omaggio all’ “Aida” del Maestro. Manuel di Rita, in arte Peeta, tra i più importanti street artist internazionali, conosciuto per i suoi spettacolari murales anamorfici sarà invece al lavoro per una seconda installazione dopo la torre d’ingresso che ha trasformato con illusioni ottiche che ingannano l’occhio dello spettatore.

INFO MOSTRA

Banksy - "Building castles in the sky" -

Dove: Palazzo Tarasconi dal 18.09.2021 al 16.01.2022

Orari: martedì-mercoledì-giovedì- domenica: 10-19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima)

venerdì e sabato: 10-20.30 (la biglietteria chiude un’ora prima)

lunedì chiuso eccetto i festivi; aperto solo su prenotazione per gruppi



La rassegna Around Banksy è organizzata dal Comune di Parma e dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma, in collaborazione con Comitato Parma 2020, Art Lab Bene Comune, TEP, Teatro Regio di Parma, Verdi OFF, McLuc Culture, ACER Parma, Fondazione Cariparma, LUdE, In Strada Caduti In Strada Rinati, Cultura Italiae, Laboratorio Aperto Parma, Gruppo Scuola, Eidè e Aurora Domus.