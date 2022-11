Arrestato per traffico di droga D'Onofrio: nel 2007 prese a pugni un dirigente della Valtarese

Si è dimesso dal suo incarico di procuratore capo dell'Aia, l'associazione arbitri, Rosario D'Onofrio, l'ex militare arrestato giovedì nell'ambito di un'operazione della Dda di Milano e della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga. Nel 2007 D'Onofrio si è reso protagonista di un episodio discusso a Borgotaro.

Durante una partita di Eccellenza tra Valtarese e Meletolese, vinta dagli ospiti per 3-2, il signor Rosario D'Onofrio faceva il guardalinee. Al termine della partita ha sferrato un pugno in faccia a un dirigente, reo di avergli chiesto spiegazioni con ancora in corpo l'adrenalina accumulata nei novanta minuti. Il dirigente del Borgotaro, Umberto Bracchi, a fine partita si sarebbe diretto verso il guardalinee chiedendo conto di alcune decisioni prese durante l'incontro, ma non ha avuto il tempo di avvicinarsi, perché il signor D'Onofrio gli ha sferrato un diretto sul lato destro del volto.