Arriva Cibus, tutto pronto per l'edizione record

Torna da domani al 10 maggio a Parma Cibus, il salone del settore agroalimentare Made in Italy, con più di 3.000 brand e più di 1.000 i buyer internazionali. La 22esima edizione conta infatti visitatori da mercati come Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Medio Oriente. Il 2024 sarà inoltre l'anno dei Paesi dell'area Asean, con il ritorno della Cina, la grande assente durante la pandemia, e una delegazione dal Giappone. Il salone si sviluppa di 120.000 metri quadrati di superficie espositiva distribuita su otto padiglioni con tutto il settore alimentare italiano, presentando in fiera tutto il meglio dei principali settori dell'Agroalimentare Made in Italy: prodotti freschi, carni, salumi, dairy, piatti pronti e surgelati, oltre alla sezione grocery, con pasta, conserve e condimenti. Novità di questa edizione è l'area "Cibus delle idee", che valorizzerà la spinta innovativa delle aziende espositrici della manifestazione. Lo spazio, all'ingresso del padiglione 7 (ingresso Ovest), ospita alcune aree di successo di Cibus, come l'Innovation Corner - la vetrina espositiva delle novità di prodotto presentate in fiera dagli espositori - e la Startup Area nata in collaborazione con Le Village di Crédit Agricole. Per la prima volta a Cibus T-Own: un progetto che presenta le idee e le iniziative messe in campo dalle aziende agroalimentari per informare i consumatori finali delle caratteristiche sociali, energetiche e nutrizionali dei singoli prodotti

Non manca un programma di convegni e iniziative dedicato all'Authentic Italian Food&Beverage. Il focus interesserà tre grandi filoni tematici: i nuovi equilibri tra distribuzione e industria di marca, esplorando le ricadute sulla filiera dopo i recenti patti anti-inflazione; la protezione e valorizzazione del patrimonio gastronomico tradizionale attraverso il confronto delle diverse esperienze e best practice dei consorzi nazionali ed esteri; i percorsi tematici negli spazi di Cibus dedicati agli operatori dell'Ho.Re.Ca. La manifestazione è aperta dalle 9.30 alle 18 eccetto l'ultimo giorno, 10 maggio, dove l'ultimo ingresso permesso è alle ore 13 e la manifestazione chiude alle 15 https://www.cibus.it/