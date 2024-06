Arriva il Festival della Lentezza, come cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità in piazzale Salvo D’Acquisto, borgo delle Colonne e borgo degli Studi per il Festvial della Lentezza dal 9 all’11 giugno 2024. E divieti per alcol, vetro ed oggetti contundenti.

Viabilità.

Dalle ore 07:00 del 09/06/2023 alle ore 24:00 del 11/06/2023, in Piazzale S.D’Acquisto – lato Nord, tratto compreso tra Strada S.Anna e Via Del Prato adiacente l’area verde - destituzione stalli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 09/06/2023, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 10/06/2023 e dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del 11/06/2023, in Piazzale S.D’Acquisto – lato Nord, tratto compreso tra Strada S.Anna e Via Del Prato Borgo delle Colonne Piazzale San Francesco Strada S.Anna – da Borgo Retto a Borgo degli Studi Borgo degli Studi (ad eccezione dehors esistente) - destituzione stalli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Il giorno 09/06/2023, dalle 18:00 alle 24:00, il giorno 10/06/2023 dalle 15:00 alle 24:00 ed il giorno 11/06/2023 dalle 10:00 alle 24:00, e comunque sino a cessate esigenze, Istituzione del divieto di circolazione in Piazzale S.D’Acquisto – lato Nord, tratto compreso tra Strada S.Anna e Via Del Prato Borgo delle Colonne Piazzale San Francesco Strada S.Anna – da Borgo Retto a Borgo degli Studi Borgo degli Studi (ad eccezione dehors esistente).

Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali: Borgo della Pace.

Spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in Z.T.L. di P.le S.D’Acquisto.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Sarà consentito l’accesso ai passi carrabili dei residenti ed aventi titolo dalle 19:00 alle 20:00 del 9, 10 ed 11 Giugno e dalle 12:00 alle 13:00 del 11 Giugno.

Sarà consento accesso e deflusso dei residenti per stato di necessità La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.

Divieti per alcol, vetro ed oggetti contundenti.

Nelle giornate del 7, 8 e 9 giugno, in prossimità dei luoghi dello spettacolo, sono previsti i seguenti divieti:

- divieto di introdurre nell’area del concerto/spettacolo in Piazzale San Francesco bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° in qualsivoglia contenitore e bevande generiche in bottiglie e/o bicchieri di vetro;

- divieto di introdurre nell’area del concerto/spettacolo in Piazzale San Francesco oggetti contundenti o che possano comunque costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica compreso biciclette e monopattini.

I divieti entrano in vigore dall’ora precedente l’inizio degli spettacoli, che si svolgeranno: venerdì 7 giugno alle ore 21.00; sabato 8 giugno alle ore 19,30 e alle ore 21,30; domenica 9 giugno alle ore 18,30 e alle ore 21,30.