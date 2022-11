Arriva Natale, Tep potenzia le linee urbane

Linee Tep intensificate per favorire gli spostamenti nelle domeniche prenatalizie. Dalle 14.30 alle 20.00, con un unico biglietto, si viaggia per l’intera giornata. Tep comunica che, nelle giornate di domenica 4 – 11 – 18 e di giovedì 8 dicembre 2022, il servizio di trasporto pubblico sulle linee urbane durante gli orari di maggiore afflusso sarà opportunamente potenziato:

intensificazione della frequenza della linea n. 2 nella fascia oraria dalle 14.30 alle 19.30;

intensificazione della frequenza della linea n. 3 nella fascia oraria dalle 9.15 alle 19.15, con prolungamento di tutte le corse ai PARCHEGGI SCAMBIATORI EST/OVEST;

intensificazione della frequenza della linea n. 5 (via Orazio – Via Chiavari) nella fascia oraria dalle 9.30 alle 19.30;

intensificazione della frequenza della linea n. 7 (tratto da Cinema Campus a Stazione FS) nella fascia oraria dalle 14.30 alle 19.30;

intensificazione della frequenza della linea n. 8 (Via De Chirico – Via Palermo e Via Savinio – Via Palermo) nella fascia oraria dalle 9.30 alle 19.30;

tutte le corse della linea n. 11 saranno prolungate alla Sede Iren (capolinea). La fermata all’interno del Park Sud-Est sarà soppressa e spostata su Strada Traversetolo.

Nei giorni indicati sull’intera rete urbana si potrà viaggiare con un solo biglietto valido per l’intera giornata. Pertanto i passeggeri che vidimeranno un biglietto di corsa semplice (o una corsa su un biglietto da 8 corse) potranno utilizzarlo per tutto il giorno, per un numero illimitato di corse.