Arriva Vannacci a Parma, ma che polemiche!

La rassegna 'Antigone' ha in calendario venerdì, 29 settembre l'intervento del generale Roberto Vannacci al Cubo di Via La Spezia. Sarà l'occasione per parlare del suo libro, 'Il mondo al contrario'. Sempre se l'incontro si terrà perché la visita annunciata di uno dei personaggi più discussi del momento ha fatto sorgere polemiche e contestazioni annunciate da parte di alcuni affittuari degli spazi del Cubo, che hanno espresso dissenso nei confronti dell'ospite.

"In riferimento all’incontro organizzato da CUBO in via Spezia 90 a Parma dedicato alla presentazione del volume "Il mondo al contrario" di Roberto Vannacci, intervistato da Federico Casanova, in programma il prossimo venerdì 29 settembre alle ore 19.00, come affittuarie e affittuari di spazi di lavoro in tale contesto desideriamo esprimere il nostro dissenso e la nostra totale estraneità a questa scelta - si legge nella nota che porta la firma dell'Agenzia Brain e dell'Agenzia Skywalk Viaggi -. I nostri clienti associano la nostra immagine a quella di Cubo, e questo è un grande orgoglio, in questa situazione però ci teniamo a esprimere la nostra estraneità all’organizzazione di questo evento e ci dissociamo dai temi che saranno riportati. Questo per puntualizzare che la nostra immagine e il nostro nome, per questa volta, non vogliono essere associati a scelte e pensieri che potrebbero forviare il giudizio di noi da parte dei nostri clienti".