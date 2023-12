Art for Christmas e Melloni Sofa': due appuntamenti dedicati ai giovani, alla musica e alle arti visive

Prenderà avvio giovedì 21 dicembre allo Spazio A “Art for Christmas”, una tre giorni di mercatino artistico e live painting, serigrafia, litografia. Si tratta di un evento realizzato dal Comune di Parma, in collaborazione con l’Associazione Culturale Kinoki, che intende raccogliere la creatività “under 35” del territorio, in un connubio di musica live, arti visive e djset. Ogni giorno saranno presenti diversi artisti e artiste - soprattutto under 30 e under 35 - e molti artigiani e artigiane, tra cui: Racconti Raccolti, Alessia e Bruno, Isabella Bersellini, Lok zine, Fatomale, Johnny Cobalto, Nairams, Yogurt, Pietro Aimi, Blu Xm, Paolo Ceci, James Kalinda, Atelier Selvatico, Blum Atelier, Caterina dna, Complicity Area, Rise, Mimir, Delson, il banchetto informativo di Libera Parma.

“Art for Christmas” si terrà dal 21 al 23 dicembre, all'interno dello Spazio A di Via Melloni 1/A, dalla mattina fino alle ore 20 e sabato 23 dicembre fino alle ore 13. Il 21 dicembre, negli spazi dell’Informagiovani di via Melloni 1/b, dalle 15:30 alle 21, si svolgerà “Melloni Sofa’”, legandosi a doppio filo con le attività artistiche di Art for Christmas. Il format Melloni Sofa’ nasce dall'ufficio Musicom, sportello per consulenze musicali, in collaborazione con l'Accademia Centro Musicale Polivalente e Informagiovani e col supporto dell'Assessorato alla Comunità Giovanile del Comune di Parma. Melloni Sofa’ intende dare spazio alle esibizioni degli artisti e delle artiste emergenti under 35 del territorio, con la prospettiva di diventare un appuntamento fisso in città.

Nelle giornate del 21 e 22 dicembre, dalle 18:30 alle 21 negli spazi degli uffici di Informagiovani di via Melloni 1/b, si terranno due appuntamenti musicali con giovani musicisti e musiciste che si esibiranno dal vivo, nella forma intima dell’unplugged. Per l’occasione gli spazi dell’Informagiovani sono stati decorati con le opere dell’artista Luca Soncini e allestiti dall’associazione Di Mano in Mano. Giovedì 21 dicembre si esibiranno Noe Tommasini e Martino Adriani; venerdì 22 dicembre sarà la volta di Liceo Bertolucci Live e Francesco Papageorgiou.

Venerdì 22 dicembre, inoltre, è in programma l’incontro con Valentina Tridente che interverrà con la registrazione di una puntata live, aperta al pubblico, del suo “Podcast del disagio”, a cura di Echo Media.